План стримування Росії не спрацював – Подоляк

33 місяці повномасштабної війни в Україні продемонстрували неефективність міжнародної політики стримування Росії.

Таку думку висловив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у своєму Telegram.

Серед доказів неефективності міжнародної стратегії Михайло Подоляк наводить такі тези:

– Розширення війни: Конфлікт охоплює дедалі більше територій. Іран активно співпрацює з Росією, а військові КНДР з’являються на європейських кордонах. Російські ракети та дрони вже загрожують Польщі та Румунії.

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– Диверсійна кампанія в Європі: Російські спецслужби організовують підривну діяльність, зокрема сходження потягів із рейок і підпали заводів. Путін підтримує екстремістів, які дестабілізують політичні системи європейських країн.

– Крихкість європейської безпеки: Швеція та Фінляндія, раніше нейтральні, приєдналися до НАТО через загрозу з боку Росії, тоді як деякі країни обирають проросійську позицію.

– Гібридні війни та дезінформація: Росія веде гібридну війну проти Молдови та Грузії, яка майже капітулювала. Російська пропаганда та дезінформація поширюються глобально.

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– Безкарність Росії: Ігнорування Міжнародного кримінального суду та переслідувань проти Путіна руйнує міжнародне право, змушуючи менші країни шукати захисту й підсилюючи антизахідний альянс.

"Якщо план стримування не спрацював, може, час перейти до Плану перемоги?", – питає політик.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери не хочуть давати державі озброєння без результатів на полі бою.