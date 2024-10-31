План стримування Росії не спрацював – Подоляк

Географія війни розширюється, Росія веде гібридну війну проти Європи, а постанови Міжнародного кримінального суду ігнорують.
33 місяці повномасштабної війни в Україні продемонстрували неефективність міжнародної політики стримування Росії.
Таку думку висловив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у своєму Telegram.
Серед доказів неефективності міжнародної стратегії Михайло Подоляк наводить такі тези:
– Розширення війни: Конфлікт охоплює дедалі більше територій. Іран активно співпрацює з Росією, а військові КНДР з’являються на європейських кордонах. Російські ракети та дрони вже загрожують Польщі та Румунії.
– Диверсійна кампанія в Європі: Російські спецслужби організовують підривну діяльність, зокрема сходження потягів із рейок і підпали заводів. Путін підтримує екстремістів, які дестабілізують політичні системи європейських країн.
– Крихкість європейської безпеки: Швеція та Фінляндія, раніше нейтральні, приєдналися до НАТО через загрозу з боку Росії, тоді як деякі країни обирають проросійську позицію.
– Гібридні війни та дезінформація: Росія веде гібридну війну проти Молдови та Грузії, яка майже капітулювала. Російська пропаганда та дезінформація поширюються глобально.
– Безкарність Росії: Ігнорування Міжнародного кримінального суду та переслідувань проти Путіна руйнує міжнародне право, змушуючи менші країни шукати захисту й підсилюючи антизахідний альянс.
"Якщо план стримування не спрацював, може, час перейти до Плану перемоги?", – питає політик.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери не хочуть давати державі озброєння без результатів на полі бою.
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