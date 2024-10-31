План сдерживания России не сработал — Подоляк

География войны расширяется, Россия ведет гибридную войну против Европы, а постановления Международного уголовного суда игнорируют.

33 месяца полномасштабной войны в Украине продемонстрировали неэффективность международной политики сдерживания России.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в своем Telegram.

Среди доказательств неэффективности международной стратегии Михаил Подоляк приводит следующие тезисы:

– Расширение войны : Конфликт охватывает все большее количество территорий. Иран активно сотрудничает с Россией, а военные КНДР появляются на европейских границах. Российские ракеты и дроны уже угрожают Польше и Румынии.

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– Диверсионная кампания в Европе : Российские спецслужбы организуют подрывную деятельность, в том числе схождение поездов с рельсов и поджоги заводов. Путин поддерживает экстремистов, дестабилизирующих политические системы европейских стран.

– Хрупкость европейской безопасности : Швеция и Финляндия, ранее нейтральные, присоединились к НАТО из-за угрозы со стороны России, в то время как некоторые страны выбирают пророссийскую позицию.

– Гибридные войны и дезинформация : Россия ведет гибридную войну против Молдовы и Грузии, которая почти капитулировала. Российская пропаганда и дезинформация распространяются глобально.

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– Безнаказанность России : Игнорирование Международного уголовного суда и преследований против Путина разрушает международное право, заставляя меньшие страны искать защиту и усиливая антизападный альянс.

"Если план сдерживания не сработал, может, пора перейти к Плану победы?", — спрашивает политик.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры не хотят давать государству вооружение без результатов на поле боя.