Как и почему котики мурлыкают: интересные факты

Часто кошки мурлыкают, потому что показывают этим свое удовольствие.

Каждому владельцу котика известно мурлыканье – нежный звук, излучаемый их любимцем. Такая кошачья мелодия очень успокаивает.

Почему коты мурлыкают и как это происходит, объяснил в видео в Тіk-Тоk один из магазинов зоотоваров.

Процесс мурлыкания начинается в мозгу — быстрые неврологические сигналы ссылаются на горло, вызывая его подергивание до ста вибраций в секунду. Кошка вдыхает и выдыхает. Воздух проходит через эти вибрирующие мышцы — что и вызывает мурлыканье.

Процесс мурлыкания котиков. Фото 1

Процесс мурлыкания котиков. Фото 2

Процесс мурлыкания котиков. Фото 3

Мурканье – это что-то вроде улыбки. Оно испускает эндорфины и имеет самоуспокаивающий эффект для кошек. Эти животные мурлыкают, когда довольны и счастливы. Впрочем, они могут мурлыкать еще и от боли или стресса. Такой звук также издает кошка-мама во время родов. Это действует – как естественное обезболивающее.

Напомним, ветеринар назвал породы кошек, с которыми будет очень тяжело жить рядом.

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