Яким чином і чому котики муркочуть: цікаві факти

Часто кішки муркочуть, бо показують цим своє задоволення.

Кожному власникові котика відоме муркотіння - ніжний звук, який випромінює їхній улюбленець. Така котяча мелодія дуже заспокоює.

Чому коти муркочуть і як це відбувається, пояснив у відео в Тіk-Тоk один з магазинів зоотоварів.

Процес муркотіння розпочинається у мозку - швидкі неврологічні сигнали посилаються до горла, викликаючи його посмикування до ста вібрацій у секунду. Кішка вдихає і видихає. Повітря проходить через ці м'язи, що вібрують - що й викликає муркотіння.

Процес муркотіння котиків. Фото 1.

Процес муркотіння котиків. Фото 2.

Процес муркотіння котиків. Фото 3.

Муркотіння - це щось на кшталт усмішки. Воно випускає ендорфіни і має самозаспокійливий ефект для котів. Ці тварини муркочуть, коли задоволені та щасливі. Втім, вони можуть муркотіти ще й від болю чи стресу. Такий звук також видає кішка-мама під час пологів. Це діє - як природне знеболювальне.

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