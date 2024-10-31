Яким чином і чому котики муркочуть: цікаві факти

Часто кішки муркочуть, бо показують цим своє задоволення.
Кожному власникові котика відоме муркотіння - ніжний звук, який випромінює їхній улюбленець. Така котяча мелодія дуже заспокоює.
Чому коти муркочуть і як це відбувається, пояснив у відео в Тіk-Тоk один з магазинів зоотоварів.
Процес муркотіння розпочинається у мозку - швидкі неврологічні сигнали посилаються до горла, викликаючи його посмикування до ста вібрацій у секунду. Кішка вдихає і видихає. Повітря проходить через ці м'язи, що вібрують - що й викликає муркотіння.
Муркотіння - це щось на кшталт усмішки. Воно випускає ендорфіни і має самозаспокійливий ефект для котів. Ці тварини муркочуть, коли задоволені та щасливі. Втім, вони можуть муркотіти ще й від болю чи стресу. Такий звук також видає кішка-мама під час пологів. Це діє - як природне знеболювальне.
Нагадаємо, ветеринар назвав породи кішок, з якими буде дуже тяжко жити поруч.
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