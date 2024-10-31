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Яким чином і чому котики муркочуть: цікаві факти

Яким чином і чому котики муркочуть: цікаві факти

Кішка. / Фото: Unsplash

Часто кішки муркочуть, бо показують цим своє задоволення.

Кожному власникові котика відоме муркотіння - ніжний звук, який випромінює їхній улюбленець. Така котяча мелодія дуже заспокоює.

Чому коти муркочуть і як це відбувається, пояснив у відео в Тіk-Тоk один з магазинів зоотоварів. 

Процес муркотіння розпочинається у мозку - швидкі неврологічні сигнали посилаються до горла, викликаючи його посмикування до ста вібрацій у секунду. Кішка вдихає і видихає. Повітря проходить через ці м'язи, що вібрують - що й викликає муркотіння. 

Процес муркотіння котиків. Фото 1. / ©
Процес муркотіння котиків. Фото 1.
Процес муркотіння котиків. Фото 2. / ©
Процес муркотіння котиків. Фото 2.
Процес муркотіння котиків. Фото 3. / ©
Процес муркотіння котиків. Фото 3.

Муркотіння - це щось на кшталт усмішки. Воно випускає ендорфіни і має самозаспокійливий ефект для котів. Ці тварини муркочуть, коли задоволені та щасливі. Втім, вони можуть муркотіти ще й від болю чи стресу. Такий звук також видає кішка-мама під час пологів. Це діє - як природне знеболювальне. 

Нагадаємо, ветеринар назвав породи кішок, з якими буде дуже тяжко жити поруч.

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