Чому коти кусаються: основні причини, на думку експертів

Коти та кішки не лише наші друзі, домашні улюбленці та джерело радості, але й істоти зі своїм характером і потребами, ба більше, за природою – це хижаки. Тому ці тваринки можуть і вкусити та подряпати. Характер і причини укусів можуть бути різними, багато що залежить від виховання. характеру кішки та нашої з нею взаємодії. Одна справа – укуси та дряпання кошеняти, поки воно маленьке, ще невиховане і не контролює свою поведінку, інша справа, якщо так поводиться доросла тварина.

Дослідник котів і письменник зі штату Колорадо Моді Рамоса розповідає, чому кіт кусає "без причини" та які причини за цим приховуюються.

На думку дослідника, коти часто кусають, бо хочуть привернути до себе увагу. "Укус кота – це їхній спосіб сказати "Зверніть увагу на мене, просто няв!". Якщо ваша кішка не отримує те, що хоче, саме тоді, коли вона цього хоче, що ж, вона не соромиться повідомляти про свої бажання. Таке трапляється з багатьма власниками кішок, коли вони працюють вдома за комп'ютером. До речі, це одна з причин, чому кішки люблять лежати на клавіатурі – вони хочуть уваги, бути ближчими до господаря. Ну і ще тому, що клавіатура ноутбука приємна й тепла.

Крім того, своїм укусом кіт або кішка може сигналізувати про те, що вони голодні, що час наповнити миску кормом.

Гірше, коли укуси кота або кішки часті, найімовірніше, це свідчить про те, що тварина не навчена поводитися, її ніколи не вчили правильно гратися без зубів і кігтів. Кішки, як дикі, так і домашні, вчаться належним котячим манерам у своїх одноплемінників. Коли кошеня надто сильно кусає свого брата або сестру, брат або сестра дає відсіч, таким чином повідомляючи, що їм це не подобається. Таким самим чином можна навчити кошеня правильно гратися з вами без зубів і пазурів. Для цього потрібно дати йому знати, що вам це не подобається.

На жаль, кіт може кусати господаря не лише для того, щоб привернути його увагу до себе чи своїх потреб. Це може бути проявом агресії, для якої завжди є причини.

Чому кішка, кіт кусають людину

На думку експертів, найчастіше кішка кусається та дряпається з таких причин:

Кіт чи кішка хворіють, погано почуваються, відчувають біль. Тварина не може зрозуміти, чому її болить, тому вона стає роздратованою і може бути агресивною навіть до господаря. В такому разі кота потрібно одразу віднести до ветеринара.

Тварина може боятися незнайомої людини, яка з нею зараз контактує. Страх може бути однією з основних причин агресії.

Кіт або кішка може вкусити людину, коли вона настирливо пропонує свою увагу та порушує особистий простір тварини. Не всі коти люблять, коли їх беруть на руки, гладять тощо. Звісно, кіт чи кішка може вкусити людину, коли вони мають негативний досвід спілкування з людьми.

Коли у вашому домі з’явилися кошенята, кішка може стати агресивнішою. Вона може кусати, атакувати без попередження, тому дуже важливо забезпечити їй з кошенятами спокій і захист.

Тварина намагається продемонструвати, хто в домі головний. В такому разі потрібно обережно показати їй її місце.

Якщо улюбленець грається і виражає за допомогою гри свою любов, не розраховуючи свої сили, укуси й подряпини можуть бути достатньо боісними. Однак улюбленець робить вам боляче не навмисно.

В будь-якому разі, з яких би причин тварина не зробила вам боляче, їй потрібно дати це зрозуміти.

Як вчинити, якщо тварина вас вкусила

Щоб попередити неадекватну поведінку кота або кішки, бажано виховувати тварину від перших місяців життя. А якщо вас сильно вкусив вуличний кіт, обов’язково сходіть до лікаря, за потреби зробить щеплення проти сказу.

Якщо кіт зробив вам боляче, обов'язково дайте тварині про це знати. Голосно скажіть "не можна" або будь-яку іншу схожу команду. Якщо кіт грався з вами, варто перервати гру та піти до іншої частини кімнати.

Ще один варіант дати тварині зрозуміти, що вона поводиться неправильно, – це сплески або клацання пальцем, які одразу відвертають увагу кота від гри і дають їм змогу краще зрозуміти свої дії.

Не грайтеся з котом, коли він того не хоче, тим більше, не дратуйте тварину.

Використовуйте для гри спеціальні іграшки, які тварина зможе дряпати та кусати з тією силою, з якою захоче.

Не бийте тварину, не застосовуйте жодного фізичного покарання. Найефективніший спосіб ‒ це використання позитивного заохочення за гарну поведінку.

Агресія у відповідь на укус тварини не призведе до бажаного результату. Від цього улюбленець лише почне менше вам довіряти або стане ще агресивнішим. Наберіться терпіння, і тоді стосунки з домашніми улюбленцями будуть міцними й доброзичливими.

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