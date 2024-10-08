Ракетна атака по Харкову: що відомо про наслідки

На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.
Станом на вечір 8 жовтня відомо про двох загиблих та трьох поранених харківʼян внаслідок ракетного удару по місту.
Про це повідомив мер Ігор Терехов.
Постраждали 15 багатоквартирних житлових будинки у Салтівському районі.
"Вже сьогодні ввечері почнемо закривати вікна ОСБ. А завтра зранку на місці розпочне працювати ЦНАП, де люди зможуть отримати допомогу в оформленні документів на Є-Відновлення", - написав Терехов.
Нагадаємо, раніше голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що окупанти вдарили по відкритих територіях близько чотирма КАБами.
"Загиблі - цивільні чоловік та жінка, дані встановлюються. Люди в цей час перебували навулиці. Щонайменше троє отримали поранення", - повідомив він.
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