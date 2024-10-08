Ракетний удар по Харкову: вже повідомили про загиблих

Окупанти вдарили по густонаселеному району Харкова. Зафіксований удар у Київському районі міста. За попередніми даними, є постраждалі.

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про це о 17:01 8 жовтня.

"Попередньо удар КАБу по багатоповерхівці в Київському районі. Деталі уточнюються", - написав міський голова Харкова.

Згодом він додав, що, за попередньою інформацією, двоє людей загинули внаслідок ворожого КАБами по Харкову. Проте інформація наразі уточнюється.

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару по Харкову є постраждалі, підтвердив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, окупанти вдарили по відкритих територіях близько чотирма КАБами.

"Загиблі - цивільні чоловік та жінка, дані встановлюються. Люди в цей час перебували навулиці. Щонайменше троє отримали поранення", - повідомив він.

Нагадаємо, о 16:05 8 жовтня половину України охопила повітряна тривога, а саме у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях оголосили про небезпеку.

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