На ТОТ українських школярів примушували писати вітання диктатору

У день народження президента Росії Володимира Путіна окупанти на тимчасово окупованих територіях поширювали ідею, що диктатор збудував "сильну країну", яка не зможе існувати без нього. Вони продовжують намагатися вислужитися перед ним і зміцнити його культ на окупованих територіях.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

У ряді захоплених шкіл українських учнів змусили писати диктант-подяку російському президенту за те, що він позбавив їх дитинства та майбутнього й приніс війну в їх рідний край. Відповідальність за цей акт несуть департаменти освіти в окупаційних адміністраціях.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти реалізують програму мілітаризації українських дітей "Служу отєчєству". Для цього залучають бойовиків армії РФ, зокрема голову обласної асоціації терористів "СВО" Олександра Остапенка, який разом із місцевими колаборантами створює спеціалізовані класи-казарми для старшокласників.

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