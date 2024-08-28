В школах на ТОТ Херсонщини дітей примушують писати листи окупантам

Потім ці листи видадуть за "добровільну ініціативу" і передадуть російським військовим.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області, в межах підготовки до навчального року, в школах росіяни примушують дітей писати листи до окупантів.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

На перших уроках діти будуть писати листи під контролем вчителів. Акція є примусовою і буде проводитися за вказівкою вчителів. Відмовитися від участі буде складно, оскільки це може призвести до санкцій.

Потім ці листи будуть передані російським військовим як нібито "добровільна ініціатива". Весь процес буде висвітлюватися російськими пропагандистами.

Нагадаємо, в тимчасово окупованих РФ українських містах ворог примушує людей брати участь в акціях пам’яті жертв теракту в "Крокус Сіті Хол" в Підмосков’ї. Крім того, від них вимагають збирати гроші для рідних загиблих.

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