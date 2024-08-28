Справа про затоплення яхти мільярдера поблизу Сицилії: у слідства з'явилися підозрювані

За інформацією джерел, три члени екіпажу яхти британського мільярдера Майка Лінча перебувають під слідством.

Італійська прокуратура розслідує дії трьох членів екіпажу яхти британського технологічного магната Майка Лінча у зв'язку із затопленням судна під час шторму біля берегів Сицилії.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело в судових органах.

Лінч, його донька та ще четверо пасажирів й один член екіпажу загинули, коли розкішна 56-метрова яхта Bayesian під британським прапором перекинулася і затонула у передранковий час минулого понеділка, 19 серпня, всього за кілька хвилин після початку раптового шторму.

Через кілька днів прокуратура повідомила, що розпочала розслідування за фактом ненавмисного вбивства пасажирів яхти внаслідок дій, які призвели до аварії корабля з необережності.

У понеділок, 26 серпня, стало відомо, що 51-річний капітан яхти Джеймс Катфілд перебуває під слідством. Один з адвокатів Катфілда повідомив журналістам, що його підзахисний поки що не буде відповідати на питання слідчих, через "емоційну виснаженість" та необхідність побудувати лінію захисту.

Сьогодні, 28 серпня, джерело видання повідомило, що у слідства з'явилися ще двоє підозрюваних – судновий механік Тім Паркер Ітон і матрос Метью Гріффіт. Паркер Ітон зокрема підозрюється у "нездатності захистити машинне відділення та операційні системи яхти" під час шторму, а Гріффіт може нести часткову відповідальність за смерть людей через те, що у ніч трагедії перебував на чергуванні.

Наразі слідство триває. Офіційних звинувачень піддослідним ще не висували.

Нагадаємо, розкішна яхта з 12 пасажирами та 10 членами екіпажу на борту затонула поблизу Сицилії у понеділок, 19 серпня. Врятувати вдалося 15 людей.

Шість пасажирів кілька днів вважалися зниклими безвісти — британський мільярдер Майк Лінч, його 18-річна дочка Ханна, та дві подружні пари друзів Лінча. З 10 членів екіпажу загинув лише судновий кухар.

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