"Катастрофічний вибух": що сталося з "Титаном", що прямував до "Титаніка"

Всіх, хто перебував на борту батискафа, загинули.

Уламки зниклого у неділю батискафа "Титан" виявили за допомогою дистанційно керованого підводного пошукового апарату (ROV) у 487 м від носової частини затонулого "Титаніка". Всі п'ятеро пасажирів, які перебували на борту, загинули. Чи вдасться знайти їхні тіла - поки невідомо.

Про це пише Бі-бі-сі.

За словами контрадмірала американської берегової охорони Джона Могера, уламки, які вони виявили, відповідають гіпотезі про "катастрофічний вибух".

Пошукова місія виявила два великих уламки - конус хвоста "Титана" і посадкову раму, що свідчить про те, що судно розлетілося на частини.

За словами Раяна Ремсі, колишнього капітана підводного човна Королівського флоту Великої Британії, щоб відповісти на запитання, чому це сталося і як цьому можна було запобігти, влада збиратиме кожен уламок, який зможе знайти.

"Чорної скриньки не було, тому відстежити останні рухи самого судна неможливо", - каже він. Але в іншому це буде таке ж розслідування, як і будь-якої катастрофи.

Військово-морські сили США виявили "акустичну аномалію, схожу на вибух" лише через кілька годин після того, як "Титан" почав занурення в неділю.

Інформацію негайно передали Береговій охороні США, яка звузила коло своїх пошуків. Чому цю інформацію не оприлюднили раніше, незрозуміло.

Повідомляють, що звук вибуху вловила таємна система гідролокаторів далекого радіусу дії ВМС, яка почала діяти ще з часів холодної війни. Утім, коли точно стався вибух на "Титані", невідомо.

Розташування уламків - відносно близько до "Титаніка" - і час останнього зв'язку "Титана" з материнським кораблем, припускають, що аварія ставлася ближче до кінця спуску у неділю.

Звуки, зафіксовані на початку цього тижня дослідницькими суднами, ймовірно надходили з інших суден і не мали стосунку до "Титана".

Адмірал сер Джеймс Бернелл-Ньюджент, колишній головнокомандувач Королівським флотом, припустив, що "Титан" міг вибухнути під величезним тиском морської води.

У Мережі змоделювали вибух батискафа, що прямував до "Титаніка"

Страхітливі відеоролики, розміщені в TikTok, демонструють можливий розвиток "катастрофічного вибуху" підводного апарату "Титан", відтворюючи страшні сцени, внаслідок яких загинуло п'ять пасажирів у глибинах Північної Атлантики. Про це пише американська газета New York Post.

Ролики на TikTok показують вибухи, що відбуваються з вражаючою швидкістю, відтворюючи анімацію, яка ілюструє раптове руйнування підводного батискафа.

Нагадаємо, у четвер, 23 червня, Берегова охорона США оголосила, що всі пасажири загинули миттєво внаслідок вибуху, коли вони занурювалися в похмурі глибини океану для дослідження 111-річних руїн "Титаніка". Уламки, знайдені на глибині майже 12 500 футів, відповідають "катастрофічній втраті тиску в камері", що означає, що океанська вага розтрощила її після того, як "Титан" втратив зв'язок із надводним судном у неділю, 18 червня, пише видання.

22 червня повідомлялося, що батискаф перебуває в критичній ситуації через брак кисню, а пошукова операція здійснюється "на межі можливостей". Тоді повідомлялося, що кисень може закінчитися протягом доби.

Американський режисер Джеймс Кемерон, який зняв відомий фільм "Титанік", вражений схожістю в катастрофах лайнера, затонулого 1912 року після зіткнення з айсбергом, і трагедією батискафа "Титан", уламки якого вдалося виявити 22 червня.

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