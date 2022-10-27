Вчені нарешті розкрили таємницю підводних "спалахів" біля "Титаніка" (відео)

Спалахи вчені бачили за допомогою гідролокатора у північній частині Атлантичного океану. Експедиція "Титанік" OceanGate 2022 спочатку вважала це іншим місцем аварії корабля. Однак натомість виявила жваву екосистему.

Про це пише IFL Science.

Вперше сигнал сонара біля "Титаніка" побачив дайвер П. Х. Наргеолет, який спеціалізується на дослідженні корабля. Помітили незвичайне явище 26 років тому поряд з уламками судна на глибині 2900 метрів.

Знайдений хребет попередньо назвали Наргеолет-Фаннінг на честь двох фахівців, які брали участь у місії. Нещодавно відкрита геологічна структура вважається набором базальтових вулканічних утворень.

"Ми вражені різноманітністю та щільністю губок, бамбукових коралів, інших холодноводних коралів, присадкових омарів та риб", — зазначив доктор Стів В. Рос, дослідник Центру морських наук Університету Північної Кароліни Вілмінгтона.

Він додав, що ця невідома екосистема дозволить порівняти морське біорізноманіття на "Титаніку" та біля нього. Виявлені відмінності та подібності допоможуть краще зрозуміти глибоководне середовище.

Раніше вчені повідомляли, що рештки легендарного "Титаніка", який пролежав понад сто років на глибині 3750 метрів, швидко руйнують час та бактерії. "Титанік" атакують потужні течії, сольова корозія та бактерії. Найбільше пошкоджень із правого борту, де розташовувались офіцерські каюти. Науковці певні, що у найближчі кілька років стан корабля буде погіршуватися значно швидше. Він може зникнути вже за два десятиліття.

"Титанік" йшов із Саутгемптона (Англія) до Нью-Йорка, коли 14 квітня 1912 року під час перетину Атлантики зіткнувся з айсбергом. За підрахунками, в крижаних водах загинуло 1500 людей.

Цікаві факти про зйомки легендарного "Титаніка" – Кіновлог

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