"Путін готується до натискання червоної кнопки" - Саакашвілі

Росія обов'язково застосує тактичну ядерну зброю на території України, щоб налякати всіх та дискредитувати НАТО.

Відповідну заяву зробив експрезидент Грузії Міхеіла Саакашвілі, пише УП.

"У лютому 2009 року, одразу після зустрічі з тоді віцепрезидентом Байденом на полях мюнхенської Конференції, я вечеряв у готелі Mandarin Oriental з моїм давнім другом Річардом Голбруком (Richard Holbrooke) та з першим заступником держсекретаря (США – УП) Біллом Бернсом (з нинішнім директором ЦРУ)", - розповів він.

Саакашвілі зазначає, що їх міркування щодо ядерки вони явно сприйняли за плід перегрітої та травмованої війною 2008-го року уяви.

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"І ось зараз це вперше серйозно сказав президент Байден. Я вважаю, що все, що Путін робить останніми місяцями – це і є підготовка до натискання червоної кнопки. Незважаючи на скептицизм деякого з приводу українського наступу, у Москві знають точно, що за нинішніх можливостей ЗСУ, їм точно не втримати 100-кілометрову ширину приазовського коридору, і рано чи пізно їхню оборону буде перервано", - зазначає експрезидент Грузії.

Також він прогнозує, що Кримський міст буде знищено, а українські війська стоятимуть біля входу до Криму.

"В умовах оточення кримське угруповання буде приречене, і в цей час у Москві обов'язково розпочнеться розвал кремлівської влади. І ось щоб не допустити цього, Путін планує вдарити тактичною ядерною зброєю по центру ухвалення рішень, тобто по центру Києва. Швидше за все до цього буде розіграно якусь провокацію в Білорусі, щоб зобразити, що це мінськ спонукав Москву діяти з метою захисту союзника", - сказав він.

Також Саакашвілі додав, що Путін не чекатиме, поки Україна матиме F16.

"Він увійде до спіралі, і тут важливо, щоб Америка виконала те, що обіцяла, й устами мого старого знайомого передала в Стамбулі росіянам, і, зокрема, використала всі свої конвенційні засоби для знищення всіх загарбників в Україні, а також їхніх логістичних центрів у Білорусі, і в самій Росії", - йдеться у повідомленні.

При цьому він не виключає удару тактичною ядерною зброєю і по найбільшому логістичному центру в польському Жешуві, щоб автоматично задіяти п'яту статтю НАТО.

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"Припускаю, що якщо йтиметься про 2-3 ядерні снаряди, то НАТО обмежиться конвенційним реагуванням. Перше, якщо війна йтиме так, як зараз, за кілька місяців усім буде ясно, що Росія зазнала поразки, а так він залишає шанс, що Вашингтон кліпне першим", - додав він.

Тим часом на території Білорусі досі не розмістили тактичну ядерну зброю, яку збиралися привезти з Росії. Заяви поки що залишаються на рівні заяв.

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