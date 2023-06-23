Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Росії розпочалося виверження вулкана

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
2509
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Росії розпочалося виверження вулкана

На Камчатці почав вивергатися вулкана Ключевська Сопка. / Фото: Фото П. Шпиленка/shpilenok.livejournal.com

Чергове виверження розпочалося на Ключевській сопці.

У п'ятницю, 23 червня, на російській Камчатці почав вивергатися вулкан Ключевська Сопка, який є одним з найбільших на території Євразії

Про це повідомляють російські ЗМП з посиланням на Інститут вулканології та сейсмології Далекосхідного відділення РАН.

За словами науковців, зафіксовано спазматичне тремтіння. Викидів попелу поки немає. Вночі спостерігалося свічення від лави, яка вже з'явилася у західній частині вершинного кратера.

"На вулкані Ключевській сьогодні вночі почалося виверження стромболіанського типу. На супутникових знімках відзначається яскрава термальна аномалія, зафіксовано спазматичне тремтіння. Викидів попелу поки що не спостерігається", - розповіли в Інституті.

До слова, у листопаді 2022-го на Камчатці відбулося виверження вулкану Ключевського (4800 метрів). Було зафіксовано викиди розпеченої магми з частотою до 10 вибухів на годину. Крім того, на Камчатці прокинувся вулкан Шивелуч. 

Нагадаємо, напередодні, 22 червня, неподалік тимчасово анексованого Росією Севастополя у Чорному морі стався потужний землетрус. Поштовхи магнітудою 4,7 бала за шкалою Ріхтера зафіксували о 5:42 ранку. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2509
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація