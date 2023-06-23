В России началось извержение вулкана

В пятницу, 23 июня, на российской Камчатке начал извергаться вулкан Ключевская Сопка, являющийся одним из самых больших на территории Евразии.

Об этом сообщают российские ОМП со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

По словам ученых, зафиксирована спазматическая дрожь. Выбросов пепла пока нет. Ночью наблюдалось свечение от скамьи, уже появившейся в западной части вершинного кратера.

"На вулкане Ключевской сегодня ночью началось извержение стромболианского типа. На спутниковых снимках отмечается яркая термальная аномалия, зафиксирована спазматическая дрожь. Выбросов пепла пока не наблюдается", — рассказали в Институте.

К слову, в ноябре 2022 года на Камчатке произошло извержение вулкана Ключевского (4800 метров). Были зафиксированы выбросы раскаленной магмы с частотой до 10 взрывов в час. Кроме того, на Камчатке проснулся вулкан Шивелуч.

Напомним, накануне, 22 июня, неподалеку от временно аннексированного Россией Севастополя в Черном море произошло мощное землетрясение. Толчки магнитудой 4,7 балла по шкале Рихтера зафиксировали в 5:42 утра.

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