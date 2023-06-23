Россияне снова атаковали Украину: как прошла ночь в регионах

Россияне не перестают атаковать мирные населенные пункты и убивать украинцев.

Прошедшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не прекращает совершать.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: в сутки — 3 обстрела, из минометов, артиллерии, по Новгород-Северскому району, Черниговскому району. Без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром враг совершил 3 обстрела из миномета. Зафиксировано 11 взрывов по Белопольскому обществу. Предварительно – без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 21 обстрел пограничья. Зафиксировано 147 взрывов. Под обстрелами были: Юнаковская, Белопольская, Хотинская, Краснопольская, Ворожбянская, Шалыгинская, Миропольская, Новослободская, Эсманская громады.

Хотинская громада: россияне совершили обстрел из артиллерии. Повреждены 4 жилых дома в с. Писаревка.

Ворожбянская громада: зафиксирован обстрел из артиллерии. В результате обстрела повреждены 5 частных домов и линия электроснабжения.

В Шалыгинской громаде осколочное ранение в предплечье получила местная жительница. Повреждена водонапорная башня и жилой дом (прямое попадание).

Запорожская область: ночью российские военные атаковали окрестности Запорожья. Без пострадавших.

За минувшие сутки враг совершил 98 обстрелов 24 населенных пунктов области: авиацией ударил по Орехову и Левадному, дважды атаковал Степногорск из БПЛА, нанес 5 ударов с РСЗО по Красному, Гуляйполю, Темировке, совершил 88 ударов артиллерией по Белогорью, Пятихатках и других прифронтовых селах. Зафиксировано разрушение или повреждение 27 гражданских объектов — домов, хозяйственные сооружения и другое имущество жителей.

Два человека за минувшие сутки погибли — 55-летний мужчина из Малой Токмачки и 70-летний житель Гуляйполя.

Днепропетровщина: этой ночью ППК "Восток" уничтожили над областью "Шахед-136".

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник нанес авиационные удары в районах Огурцового и Плетеневки. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Плетеневка, Тихое, Варваровка, Бударки, Чугуновка и Амбарное.

На Купянском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Синьковки. Нанес авиационный удар возле Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Одрадное, Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестово.

Вчера враг обстрелял с. Кругляковка Купянского района, повреждены 2 жилых дома, хозяйственные постройки. Без пострадавших. В результате обстрела Кругляковки повреждены жилой дом, магазин, сельскохозяйственная техника.

В результате обстрела с. Петропавловка Купянского района горел жилой дом.

В результате обстрела с. Бударки Чугуевского района поврежден жилой дом.

Луганщина: оккупанты штурмуют Белогоровку. Атаки в этом направлении почти не прекращаются. Также россияне били по Диброве и Белогоровке.

За сутки противник совершил 108 обстрелов (478 снарядов).

Донецкая область: один человек ранен в сутки.

Россияне обстреляли 13 населенных пунктов. Повреждены 7 жилых домов, газопровод, 2 гражданских автомобиля, хозяйственная постройка, школа.

Николаевщина: вчера враг наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: в сутки по области противник совершил 91 обстрел (415 снарядов), из них по г. Херсон — 10 артиллерийских обстрелов (26 снарядов).

Оккупанты попали в районы 24 населенных пунктов и здания двух заводов области.

Всего из-за российской агрессии семь человек получили ранения.

Армия РФ обстреляла жилой дом в Херсоне Из-за вражеского удара в собственном дворе ранения получили два человека. 86-летняя женщина и 25-летний парень находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.

Также под вражеский огонь попали студенты-волонтеры из Ровно, которые помогали херсонцам. Это двое ребят – 25 и 23 года. У них ранения средней степени тяжести, медики оказывают им помощь.

В поселке Калиновское во время полевых работ на российской взрывчатке взорвался тракторист. Из-за детонации взрывоопасного предмета мужчина получил ранение ног. Его госпитализировали, медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Продолжается ликвидация последствий подрыва Каховской дамбы. 22 июня уровень затопления снизился до отметки 40 сантиметров. Подтопленными остаются Херсон, Благодавка и Новогреднево – под водой 214 жилых домов.

Напомним, во время ракетной атаки в ночь на 23 июня российские оккупанты нацелились на военный аэродром в Хмельницкой области, однако все их цели были сбиты противовоздушной обороной.