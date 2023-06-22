У берегов Крыма произошло мощное землетрясение

Сегодня, 22 июня, недалеко от временно оккупированного Севастополя в Черном море произошло мощное землетрясение. Толчки магнитудой 4,7 балла по шкале Рихтера зафиксировали в 5:42 утра.

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

"Эпицентр землетрясения находится в 51 километре от Балаклавы и 59 километрах от Севастополя", – говорится в сообщении.

Глубина колебаний составила около 10 км.

Напомним, 12 апреля вблизи города Яремче Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,5 балла. Подобные толчки человек не может ощутить.

5 апреля 2023 года около 12 часов к югу от Мукачево Закарпатской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2 балла по шкале Рихтера.

8 июня 2023 в Полтавской области зарегистрировали землетрясение магнитудой (по шкале Рихтера) 3,7.

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