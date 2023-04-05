В Украине произошло землетрясение

В среду, 5 апреля, около 12 часов к югу от Мукачево Закарпатской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

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"В 11:41:05 по киевскому времени Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение, к югу от г. Мукачево Закарпатской области, магнитудой 2,2 (по шкале Рихтера) на глубине 3 км", — говорится в сообщении.

Сейсмологи успокаивают, что это землетрясение не несет угрозы населению. По классификации оно относится к неощутимым.

Напомним, последнее землетрясение в этом районе было зарегистрировано 27 февраля 2023 года. Тогда он был сильнее. Подземные толчки были 3,3 балла по шкале Рихтера.

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