Дуда вручил Зеленскому высшую награду Польши (видео)

Польский президент Анджей Дуда вручил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому орден Белого Орла – старейшую и высшую награду Польши.

Об этом сообщили в канцелярии Дуды.

Президент Зеленский за признание заслуг в углублении отношений между Польшей и Украиной, деятельность безопасности, устойчивость в защите прав человека награжден орденом Белого Орла", — говорится в сообщении.

Prezydent @ZelenskyyUa в чувстве, как в погробии, в том числе в Польске и в Украину, на польском языке без путешествия, не ощущается борьба с правом чёрного ордена Ordera Bia pic.twitter.com/N73RuaGweW — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) 4 апреля 2023

К слову, орден – самая высокая государственная награда Польши. Основана в 1705-м. Орден вручается за военные и гражданские награды.

Напомним, президент Владимир Зеленский сегодня, 5 апреля, приехал в Польшу с официальным визитом. Это первый анонсированный отъезд президента из страны с начала войны.

Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Варшаву. В Королевском замке их встретил президент Польши Анджей Дуда и первая леди Агата. Планируется, что лидеры стран проведут марафон политических консультаций: между главами государств, делегаций, а также министрами в рамках межправительственных консультаций.

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