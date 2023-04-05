Зеленский прибыл в Польшу: программа визита

В рамках визита Зеленский планирует встречу с Анджеем Дудой, главой польского правительства Матеушем Моравецким, а также - с украинцами и поляками.
В среду, 5 апреля, украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Польшу, где встретится со своим коллегой Анджеем Дудой.
Об этом сообщает RMF 24.
Отмечается, что в 11.00 по польскому времени президент Анджей Дуда официально поздравит Владимира Зеленского в президентском дворце. После этого начнется марафон политических консультаций: между главами государств, делегаций, а также министрами в рамках межправительственных консультаций.
Темы переговоров:
- военная помощь Украине,
- обсуждение стратегии,
- послевоенное восстановление,
- путь Украины в Европейский Союз и НАТО.
По информации СМИ, Владимир Зеленский приехал в Варшаву с несколькими министрами. Завершится все подписанием соглашения об официальном привлечении польских предпринимателей к восстановлению Украины. Должен быть создан целый механизм сотрудничества
После этого на 18:00 во дворике президентского дворца в Варшаве запланирована пресс-конференция двух президентов. Перед замком установят большой экран, где все желающие смогут посмотреть выступления Зеленского и Дуды.
Это первый визит президента Украины в Польшу после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Напомним, что в Польше Зеленского может ожидать неприятный сюрприз.
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