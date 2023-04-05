Зеленский прибыл в Польшу: программа визита

В рамках визита Зеленский планирует встречу с Анджеем Дудой, главой польского правительства Матеушем Моравецким, а также - с украинцами и поляками.

В среду, 5 апреля, украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Польшу, где встретится со своим коллегой Анджеем Дудой.

Об этом сообщает RMF 24.

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Отмечается, что в 11.00 по польскому времени президент Анджей Дуда официально поздравит Владимира Зеленского в президентском дворце. После этого начнется марафон политических консультаций: между главами государств, делегаций, а также министрами в рамках межправительственных консультаций.

Темы переговоров:

военная помощь Украине,

обсуждение стратегии,

послевоенное восстановление,

путь Украины в Европейский Союз и НАТО.

По информации СМИ, Владимир Зеленский приехал в Варшаву с несколькими министрами. Завершится все подписанием соглашения об официальном привлечении польских предпринимателей к восстановлению Украины. Должен быть создан целый механизм сотрудничества

После этого на 18:00 во дворике президентского дворца в Варшаве запланирована пресс-конференция двух президентов. Перед замком установят большой экран, где все желающие смогут посмотреть выступления Зеленского и Дуды.

Это первый визит президента Украины в Польшу после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, что в Польше Зеленского может ожидать неприятный сюрприз.

Отгородиться от России: Польша установит камеры на границе с Калининградом

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