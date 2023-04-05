Зеленський прибув до Польщі: програма візиту

У середу, 5 квітня, український президент Володимир Зеленський прибув до Польщі, де зустрінеться зі своїм колегою Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє Rmf 24.

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Зазначається, що о 11:00 за польським часом президент Анджей Дуда офіційно привітає Володимира Зеленського в президентському палаці. Після уього розпочнеться марафон політичних консультацій: між очільниками держав, делегацій, а також міністрами в рамках міжурядових консультацій.

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