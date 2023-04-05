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Зеленський прибув до Польщі: програма візиту

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Зеленський прибув до Польщі: програма візиту

Фото: Офіс президента України

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У середу, 5 квітня, український президент Володимир Зеленський прибув до Польщі, де зустрінеться зі своїм колегою Анджеєм Дудою. 

Про це повідомляє Rmf 24.

Новина доповнюється...

Зазначається, що о 11:00 за польським часом президент Анджей Дуда офіційно привітає Володимира Зеленського в президентському палаці. Після уього розпочнеться марафон політичних консультацій: між очільниками держав, делегацій, а також міністрами в рамках міжурядових консультацій.

Теми переговорів:

  • військова допомога Україні,
  • обговорення стратегії,
  • післявоєнна відбудова,
  • шлях України до Європейського Союзу та НАТО.

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Дата публікації
Перегляди
117
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