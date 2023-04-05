В Карпатах вдарив 13-градусний мороз: зимове фото

На горі лежить сніг.
У середу, 5 квітня, в українських Карпатах вдарив мороз. На горі Піп Іван стовпчики термометрів опустилися до -13°С.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
Станом на 09:00 5 квітня на високогір'ї трошки вітряно та хмарно.
"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Вітер східний, 5 м/с. Температура повітря -13°С", - повідомили рятувальники.
.Нагадаємо, 5 квітня синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності у двох регіонах. У Вінницькій та Житомирській областях прогнозують сильні опади та ожеледицю на дорогах.
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