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В Карпатах ударил 13-градусный мороз: зимнее фото

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Карпатах ударил 13-градусный мороз: зимнее фото

Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

На горе лежит снег.

В среду, 5 апреля, в украинских Карпатах грянул мороз. На горе Пип Иван столбики термометров опустились до -13°С.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По состоянию на 09:00 5 апреля на высокогорье немного ветрено и облачно.

"На горе Пип Иван Черногорский облачно. Ветер восточный, 5 м/с. Температура воздуха -13°С", — сообщили спасатели.

Погода на горе Пип Иван 5 апреля. / © facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост
Погода на горе Пип Иван 5 апреля. / Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, 5 апреля синоптики объявили штормовое предупреждение – I уровень опасности в двух регионах. В Винницкой и Житомирской областях прогнозируют сильные осадки и гололедицу на дорогах.

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Дата публикации
Просмотры
1593
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