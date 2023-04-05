В Карпатах ударил 13-градусный мороз: зимнее фото

В среду, 5 апреля, в украинских Карпатах грянул мороз. На горе Пип Иван столбики термометров опустились до -13°С.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По состоянию на 09:00 5 апреля на высокогорье немного ветрено и облачно.

"На горе Пип Иван Черногорский облачно. Ветер восточный, 5 м/с. Температура воздуха -13°С", — сообщили спасатели.

Погода на горе Пип Иван 5 апреля. / Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, 5 апреля синоптики объявили штормовое предупреждение – I уровень опасности в двух регионах. В Винницкой и Житомирской областях прогнозируют сильные осадки и гололедицу на дорогах.

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