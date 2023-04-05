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В центре Харькова снесут три дома, поврежденные российскими ударами

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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В центре Харькова снесут три дома, поврежденные российскими ударами

Иллюстративная фотография. / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Все они находятся в Киевском районе города.

В Харькове полностью снесут три дома, которые получили повреждения в результате обстрелов армии Российской Федерации. Они находятся в Киевском районе города.

Решение об этом утвердили на заседании региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Снесут три здания по адресам:

  • ул. Свободы 11/13;
  • ул. Мироносицкой, 34;
  • ул. Мироносицкой, 32.

Отмечается, что эти здания потерпели разрушения во время российских ракетных ударов по центру Харькова. К слову, они расположены за зданием ОВА, по которому оккупанты ударили 1 марта 2022-го.

Напомним, в Харькове может быть пересмотрена продолжительность комендантского часа в зависимости от погодных условий и военной ситуации. Комендантский час в Харьковской области действует с 23:00 до 05:00.

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Дата публикации
Просмотры
256
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