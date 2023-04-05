У центрі Харкова знесуть три будинки, пошкоджені російськими ударами

Всі вони розташовані у Київському районі міста.

У Харкові повністю знесуть три будинки, що зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів армії Російської Федерації. Вони розташовані у Київському районі міста.

Рішення про це затвердили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Знесуть три будівлі за адресами:

вул. Свободи 11/13;

вул. Мироносицькій, 34;

вул. Мироносицькій, 32.

Наголошується, що ці будівлі зазнали руйнувань під час російських ракетних ударів по центру Харкова. До слова, вони розташовані за будівлею ОВА, по якій окупанти вдарили 1 березня 2022-го.

Нагадаємо, у Харкові можуть переглянути тривалість комендантської години залежно від погодних умов та військової ситуації. Наразі комендантська година в Харківській області діє від 23:00 до 05:00.

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