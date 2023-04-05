Кияни благають не зупиняти громадський транспорт під час тривоги: що кажуть у КМДА

Лише за березень 2023 року три петиції про скасування заборони руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрали необхідну кількість голосів. Їхні автори наголошують, що рішення нелогічне, а пересуватися містом без власного автомобіля складно. Крім того, за даними активістів, міський бюджет недоотримує мільярди гривень через простій комунального транспорту.

У Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації повідомили ТСН.ua, що громадський транспорт надалі продовжить здійснювати зупинку під час тривоги попри три успішні петиції. Одну з них вже не підтримали, інші дві чекає те саме.

Директор департаменту Руслан Кандибор пояснює, що громадський транспорт міста не є укриттям для цивільного населення і перебувати там під час тривоги небезпечно.

Петиція зібрала 7227 підписів, її не підтримали / Фото: КМДА

Варто зазначити, що транспорт під час тривоги продовжують зупиняти в трьох містах України, віддалених від зони бойових дій: Хмельницькому, Івано-Франківську та Києві. У більшості обласних центрів таке рішення давно скасували або взагалі не приймали.

Щодо недоотримання коштів у бюджет, за даними ініціативи "Пасажири Києва", економіка міста втратила щонайменше 2,1 млрд гривень через понад 245 годин простою комунального транспорту під час тривоги. Кияни, які змушені вийти з нього, пересідають у маршрутки приватних перевізників, які часто ігнорують заборону. І вони вже непогано заробляють, кажуть активісти.

У КМДА стверджують ТСН.ua, що здійснити об’єктивний розрахунок коштів, які можуть втрачатися під час зупинки громадського транспорту неможливо.

"Пасажири під час посадки до рухомого складу здійснюють оплату проїзду (валідацію носіїв електронного квитка), а після відбою повітряної тривоги пасажиропотоки можуть перерозподілятись як між маршрутами, так і між різними видами громадського транспорту, і пасажири не завжди повертаються до початкових маршрутів", - пояснює директор департаменту транспортної інфраструктури.

Петиція зібрала 6471 підпис / Фото: КМДА

Також варто врахувати, додає Руслан Кандибор, що громадський транспорт не рухається, відповідно в цей час відбувається економія паливно-мастильних матеріалів та енергоносіїв.

У КМДА зазначають ТСН.ua, що до керівників приватних компаній, які надають послуги з перевезення пасажирів у Києві, доведено протокол щодо зупинки руху під час тривоги. Однак покарати перевізників за ігнорування заборони не можуть.

"На сьогодні чинним законодавством не уповноважено Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради накладати будь-які види стягнень на перевізників за невиконання вимог протоколу Ради оборони міста Києва", - пояснює Руслан Кандибор.

Він наголошує, що під час повітряної тривоги є ризик реальної загрози життю та здоров’ю людини в умовах воєнного стану. За його словами, після сигналу усі люди мають швидко евакуюватися в укриття і перебувати там до "відбою", це стосується в тому числі пасажирів та водіїв громадського транспорту.

Петиція зібрала 6010 підписів / Фото: КМДА

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