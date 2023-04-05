Чоловік проплив понад 11 км у наручниках: навіщо він це зробив

Шехаб Аллам подолав дистанцію за шість годин.
Єгипетський плавець побив світовий рекорд, пропливши 7,24 милі (11,65 км) у кайданках.
31-річний Шехаб Аллам перевірив свої навички у відкритих водах Перської затоки та був занесений до Книги рекордів Гіннеса.
Про це пише upi.com.
Аллам побив попередній рекорд у 5,35 милі (8,6 км), встановлений американським плавцем Бенджаміном Кацманом 2021 року.
Рекордний заплив зайняв у Аллама близько шести годин.
"Під час тренувань я привертав до себе цікаві погляди, коли на мені були кайданки. Щоб не привертати занадто багато уваги, я волію плавати в тихіших місцях, як правило, біля обмежувальної лінії пляжів, хоча деякі погляди все ж таки трапляються мені на очі", - прокоментував він.
Аллам сказав, що колись він зможе побити свій власний рекорд, тому що він все ще вдосконалює техніку, яку він називає "тяга двома руками та модифікований бічний удар".
"Те, що я перебуваю в еліті рекордсменів, дає мені відчуття того, що я супергерой, і це спонукає мене зберігати свою позицію в рекордах якнайдовше", - зізнався плавець.
Нагадаємо, жінка створила найширшу перуку у світі та нарвалася на критику. Дені Рейнольдс зробила штучну зачіску шириною 2,4 м та 15 см.
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