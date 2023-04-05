Чоловік проплив понад 11 км у наручниках: навіщо він це зробив

Єгипетський плавець побив світовий рекорд, пропливши 7,24 милі (11,65 км) у кайданках.

31-річний Шехаб Аллам перевірив свої навички у відкритих водах Перської затоки та був занесений до Книги рекордів Гіннеса.

Про це пише upi.com.

Аллам побив попередній рекорд у 5,35 милі (8,6 км), встановлений американським плавцем Бенджаміном Кацманом 2021 року.

Рекордний заплив зайняв у Аллама близько шести годин.

"Під час тренувань я привертав до себе цікаві погляди, коли на мені були кайданки. Щоб не привертати занадто багато уваги, я волію плавати в тихіших місцях, як правило, біля обмежувальної лінії пляжів, хоча деякі погляди все ж таки трапляються мені на очі", - прокоментував він.

Фото: upi.com

Аллам сказав, що колись він зможе побити свій власний рекорд, тому що він все ще вдосконалює техніку, яку він називає "тяга двома руками та модифікований бічний удар".

"Те, що я перебуваю в еліті рекордсменів, дає мені відчуття того, що я супергерой, і це спонукає мене зберігати свою позицію в рекордах якнайдовше", - зізнався плавець.

Нагадаємо, жінка створила найширшу перуку у світі та нарвалася на критику. Дені Рейнольдс зробила штучну зачіску шириною 2,4 м та 15 см.

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