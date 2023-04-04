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У лікарні забули про пацієнта: він впав та помер у приймальному відділенні

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
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Час на прочитання
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У лікарні забули про пацієнта: він впав та помер у приймальному відділенні

Фото: pixabay.com

Суд визнав смерть чоловіка нещасним випадком.

У Великій Британії у приймальні лікарні помер 90-річний чоловік. Виявилось, що персонал повинен був за ним доглядати, проте про пацієнта забули. 

Про це пише mirror.co.uk.

Інцидент стався у Whiston Hospital, що у Прескоті, графство Мерсісайд. Відомо, що 90-річного чоловіка доправили туди з будинку для людей похилого віку, де його знайшли з порізами на підлозі. 

У лікарні чоловіка помістили у візок і він повинен був дочекатись своєї черги для огляду, проте про нього забули. На суді, стало відомо, що чоловік був віднесений до групи високого ризику падіння, і він потребував "індивідуального догляду, або, якщо це неможливо, щогодинних перевірок".

Однак цього не відбувалося, і медсестри не змогли сказати, коли 90-річний чоловік впав з візка, після чого той помер.

І лікарня, і будинок для літніх людей пояснили на суді, що тепер вони змінили правила догляду за такими людьми. Суд же визнав смерть чоловіка нещасним випадком.  

Нагадаємо, дівчина не підозрювала про вагітність, поки не вийшов "камінь".

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Дата публікації
Перегляди
2411
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