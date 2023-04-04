Стала мамою за одну ніч: дівчина не підозрювала про вагітність, поки не вийшов "камінь"

Спочатку дівчина була шокована, але зараз почувається щасливою мамою.

Бріанна Блентон із Південної Кароліни потрапила до лікарні з підозрою на камені в нирках, а виявилося, що вона вагітна.

Про це пише Ladbible.

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Дівчина навіть не підозрювала, що вона вагітна, поки у неї не почалися пологи. Вона провела літо 2022 року, як завжди, одягаючи бікіні на озеро та катаючись на конях, абсолютно не помічаючи того, що вона носить дитину.

За її словами, у неї продовжувалися місячні, вона не набрала ваги та не відчула жодних симптомів вагітності і навіть тести на вагітність показували негативний результат. Але одного дня вона прокинулася від болю і була мокрою. Біль ставав все сильнішим і сильнішим. Тоді вона вирішила розбудити маму і вони разом поїхали до лікарні.

Вони припускали, що, можливо, вона страждає від каменів у нирках, але правда виявилася великою несподіванкою. У дівчини відійшли води і дитина уже була на підході. Вранці Бріанна народила здорову дівчинку, яку назвала Оклі.

Спочатку вона була шокована, але зараз п очувається щасливою, що в її житті є Оклі, а також її люблячі друзі та родина.

Нагадаємо, медсестра дізналася про вагітність під час пологів. Вона була налякана і думала, що помре.

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