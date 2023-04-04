В больнице забыли о пациенте: он упал и умер в приемном отделении

Суд признал смерть мужчины несчастным случаем.
В Великобритании в приемной больницы скончался 90-летний мужчина. Оказалось, что персонал должен был за ним ухаживать, однако о пациенте забыли.
Об этом пишет www.mirror.co.uk.
Инцидент произошел в Whiston Hospital, расположенном в Прескоте, графство Мерсисайд. Известно, что 90-летнего мужчину доставили туда из дома престарелых, где его нашли с порезами на полу.
В больнице мужчину поместили в везок и он должен был дождаться своей очереди для осмотра, однако о нем забыли. На суде стало известно, что мужчина был отнесен к группе высокого риска падения, и он нуждался в "индивидуальном уходе, или, если это невозможно, ежечасных проверок".
Однако этого не происходило, и медсестры не смогли сказать, когда 90-летний мужчина упал с везка, после чего тот скончался.
И больница, и дом престарелых объяснили на суде, что теперь они изменили правила ухода за такими людьми. Суд же признал смерть мужчины несчастным случаем.
Напомним, девушка не подозревала о беременности, пока не вышел "камень".
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