Трамп покинул зал суда в Нью-Йорке: с него сняли арест

Также был обнародован "исторический обвинительный приговор" против Трампа.

Бывший президент Дональд Трамп покинул зал суда на Манхэттене после предъявлении обвинений.

Об этом пишет CNN.

Выходя из зала суда, он не сделал никаких заявлений. Трамп просто покинул здание и сел в один из автомобилей из своего кортежа, который был припаркован у здания суда в Нью-Йорке.

Также был обнародован и исторический обвинительный вывод против бывшего президента США.

"Прокуроры утверждали, что Трамп принимал участие в незаконном плане сокрытия отрицательной информации, включая незаконную выплату 130 000 долларов, чтобы скрыть негативную информацию, которая повредит его кампании", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 апреля экспрезидент США Дональд Трамп был арестован после того, как он прибыл в офис окружного прокурора Мангеттена. Там политик находился под стражей полиции. Он отрицает свою вину по всем пунктам обвинения.

Его обвиняют в том, что он из своего избирательного фонда тайно заплатил порнозвезде Сторми Дэниелз 130 тыс. дол. за молчание об их романе.

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