В Белом доме заявили об огромных потерях ЧВК "Вагнера" в Бахмуте

Руководство "вагнеровцев" не жалеет живой силы и бросает своих военных в настоящую "мясорубку".

В Вашингтоне знают, что наемники ЧВК "Вагнера" понесут сокрушительные потери в районе города Бахмут, а ведутся ожесточенные бои.

Об этом заявил представитель Белого дома, которую привел журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин в Twitter.

Он заявил, что руководство "вагнеровцев" не жалеет живой силы и бросает своих военных в настоящую "мясорубку".

"США видят, как Россия терпит "сокрушительные потери... с тем, что войска Вагнера фактически бросают в мясорубку", в частности в Бахмуте", — написал Селдин.

В Белом доме также уверены, что таким образом руководство "вагнеровцев" демонстрирует свое пренебрежение к своим солдатам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бахмуте Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Российское командование бросает на штурм украинских позиций наемников частной военной компании "Вагнер" и подразделения десантников. Оккупанты поспешили объявить о полном контроле над городом, в Вооруженных силах Украины эту информацию опровергли.

Кроме того, мы ранее сообщали, что на оккупированной части Донецкой области российские террористы замучили мирного жителя. Видео они опубликовали в своих соцсетях, выдавая украинца за "грузинского наемника".

Читайте также: