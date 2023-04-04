Кулеба: "Вопрос ПДЧ в НАТО для Украины снят"

Предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО больше не стоит в повестке дня, поскольку наше государство подала заявку на членство.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после заседания Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе, передает "Европейская правда".

"Вопрос ПДЧ снят с повестки дня, потому что мы подали заявку. Речь идет о дополнительном укреплении всеобъемлющего пакета помощи от НАТО. И это не может быть заменой для членства и не может быть условием для членства. Это механизм практической помощи, который НАТО хочет сделать максимально мощным, а параллельно идет процесс принятия политических решений по членству Украины в НАТО", – сказал министр иностранных дел.

По его словам, на саммите в Вильнюсе Украина ожидает формализованных решений от Альянса, которые приближают членство нашего государства в НАТО.

"Мы не ищем решения, которые только констатируют состояние отношений. Повторение в очередной раз, что двери НАТО остаются открытыми – этого будет недостаточно", – сказал Кулеба и добавил, что членство в Альянсе – единственный способ гарантировать нашу безопасность.

Также он заверил, что на заседании не подталкивали Украину к переговорам в формате, не отвечающем интересам Киева, а наоборот, выразили полную поддержку.

Напомним, сегодня состоялось первое заседание Комиссии Украина-НАТО с 2017 года. До этого времени работу органа, отвечающего за отношения между Украиной и Альянсом, блокировала Венгрия.

В МИД Венгрии в свою очередь возмутились из-за возобновления работы комиссии Украина-НАТО.

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