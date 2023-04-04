Кулеба: "Питання ПДЧ в НАТО для України знято"

Надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО більше не стоїть на порядку денному, оскільки наша держава подала заявку на членство.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після засідання Комісії Україна-НАТО в Брюсселі, передає "Європейська правда".

"Питання ПДЧ зняте з порядку денного, тому що ми подали заявку. Йдеться про додаткове зміцнення всеосяжного пакета допомоги від НАТО. І це не може бути заміною для членства і не може бути умовою для членства. Це – механізм практичної допомоги, який НАТО хоче зробити максимально потужним, а паралельно йде процес ухвалення політичних рішень щодо членства України в НАТО", – сказав міністр закордонних справ.

За його словами, на саміті у Вільнюсі Україна очікує на формалізовані рішення від Альянсу, які наближають членство нашої держави в НАТО.

"Ми не шукаємо рішення, які лише констатують стан відносин. Повторення вчергове, що двері НАТО залишаються відкритими – цього буде недостатньо", – сказав Кулеба і додав, що членство в Альянсі – єдиний спосіб гарантувати нашу безпеку.

Також він запевнив, що на засіданні не підштовхували Україну до переговорів у форматі, який не відповідає інтересам Києва, а навпаки, висловили повну підтримку.

Нагадаємо, що сьогодні відбулось перше засідання Комісії Україна-НАТО від 2017 року. До цього часу роюоту органу, який відповідає за відносини між Україною та Альянсом, блокувала Угорщина.

У МЗС Угорщини своєю чергою обурилися через відновлення роботи комісії Україна-НАТО.

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