Ці фрукти мають низьку калорійність, містять клітковину та корисні поживні речовини, які сприяють втраті жирової маси.

Ми любимо фрукти за їхні природні смаки і яскраві кольори. Ці плоди багаті поживними речовинами, багато з яких, наприклад, калій, цинк, вітамін С, ми недоотримуємо.

Фрукти також містять фолієву кислоту та клітковину, а також широкий спектр антиоксидантів і сполук, які мають позитивні властивості для здоров’я.

Дієта, що багата фруктами та овочами, може допомогти зменшити ризик багатьох основних причин захворювань і смерті, зокрема, недугів серця, діабету 2 типу та ожиріння.

Ось 5 найкращих фруктів для схуднення.

Фото: ТСН.ua

Ківі

Цей маленький фрукт наповнений поживними речовинами, такими як вітамін С і клітковина.

Згідно з дослідженнями, дієти з високим вмістом клітковини сприяють зниженню ваги. М’якоть одного маленького ківі містить близько 2 грамів клітковини, а шкірка додає ще один грам. Ківі також сприяють здоров’ю кишечника та допомагають травленню.

Лимон

Цей цитрус посідає одне з перших місць в списку найкращих фруктів для схуднення. Додавання свіжовичавленого лимона у воду може сприяти споживанню рідини, що, у свою чергу, допомагає худнути. Дослідження відзначають, що вживання більшої кількості води збільшує кількість калорій, які ви спалюєте за день, що може сприяти втраті ваги.

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Груша

Цей фрукт містить 6 грамів клітковини на порцію. Груша є одним із фруктів із високим вмістом клітковини в нашому списку плодів для схуднення.

Дослідники оцінили вплив додавання фруктів або вівса до раціону. Вони виявили, що яблука та груші пов’язані з більшою втратою ваги, ніж група овес.

Вишня

Ягода містить антиоксиданти. Відомо, що вишневий сік сприяє кращому сну, а цілі ягоди вишні допомагають худнути.

Фахівці рекомендують вживати ягоди вишні, щоб отримати всі її переваги, включно з клітковиною.

Грейпфрут

Дослідження показують, що цей фрукт може допомогти знизити вагу тіла, якщо його вживати перед прийомом їжі.

Хоча механізм цієї втрати ваги до кінця не вивчений, вміст клітковини, відносно низька калорійність і низький глікемічний індекс грейпфрута, ймовірно, відіграють певну роль.

Їжте лише фрукт чи поєднуйте з легким білком, наприклад, сиром, або подавайте до салату з листям салату чи зернами.

Нагадаємо, якщо вам 50 років, змініть харчові звички, які руйнують ваше тіло.

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