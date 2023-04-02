Експерт назвав фрукт, який допоможе швидше заснути: це вас здивує

Експерти зі сну вважають, якщо перед сном з'їсти ківі, то це допоможе швидше заснути .

Про це пише mirror.

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Вони посилаються на науковців, які підтверджує цінність ківі як снодійного.

"Дослідження показало, що ківі може допомогти покращити якість сну після місяця регулярного споживання. Цей фрукт містить велику кількість серотоніну та антиоксидантів, а також такі вітаміни, як фолієва кислота та вітамін B, які можуть допомогти лікувати розлади сну, а також відрегулювати графік сну", - йдеться у матеріалі статті.

Крім того, експерти рекомендують не вживати кофеїн занадто пізно, оскільки йому "потрібно до 10 годин, щоб повністю вийти з крові", тому він може заважати нормальному сну.

Також експерти не рекомендують перед сном активно займатися спортом. Дослідження 2015 року виявило, що "інтенсивні вправи перед сном порушують природний ритм тіла і ускладнюють процес засинання, а також погіршують якість сну".

Нагадаємо, вчені назвали щоденну звичку, яка погіршує роботу серця.

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