Вчені назвали щоденну звичку, яка погіршує роботу серця

Вчені з США спробували вияснити, як правильно спати, щоб бути здоровим. Читайте в матеріалі ТСН.ua про останні дослідження в цій області.

На сайті Pharmacy Times повідомляється, що відсутність регулярного нічного відпочинку погано впливає на роботу серця, а також може стати причиною виникнення атеросклерозу. Авторкою дослідження виступила Келсі Фулл, доцентка відділення епідеміології у Вандербільті, яка зазначила, що це вперше вчені змогли довести зв'язок між атеросклерозом та недостатньою тривалістю сну.

В дослідженні взяли участь дві тисячі пацієнтів віком від 45 до 84 років, які не мали жодного серцево-судинного захворювання. Всі вони носили спеціальні наручні пристрої, які визначали тривалість неспання та сну. Також пацієнти заповняли щоденники та взяли участь у одному нічному дослідженні, під час якого вчені вимірювали фази сну, дихання, частоту серцевих скорочень, час пробудження та засинання.

Завдяки дослідженню було виявлено, що люди з нерегулярною тривалістю сну мають більшу схильність до розвитку атеросклерозу (утворення на стінках артерій бляшок). В свою чергу хвороба призводить до звужування артерій, блокується приток крові, поживних речовин і кисню до органів.

Якщо різниця тривалості сну становить понад дві години на тиждень, на 12% збільшується ймовірність утворення у людини каротидних бляшок. Також збільшується і ймовірність звуження периферичних артерій.

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