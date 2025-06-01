- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 392
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакувала Україну безпілотниками: де пролунали вибухи
Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, деколи було дуже гучно.
У ніч проти 1 червня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО.
Зокрема, вибухи пролунали:
Запоріжжя;
Передмістя Харкова;
Шостка/р-н (Сyмщина);
Самар/р-н (Дніпропетровщина);
Запоріжжя;
Полтaвщина;
Черкaщина;
Дніпро;
Харків;
Черкaси/р-н;
Вилкове (Одещина);
Канів (Черкaщина);
Ізюм/р-н (Хaркiвщина).
Моніторингові канали очікують кількість російських дронів у близько 110 штук.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, чи можливе закінчення війни у результаті перемовин.