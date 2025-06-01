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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
392
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1 хв

Росія атакувала Україну безпілотниками: де пролунали вибухи

Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, деколи було дуже гучно.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 1 червня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Запоріжжя;

  • Передмістя Харкова;

  • Шостка/р-н (Сyмщина);

  • Самар/р-н (Дніпропетровщина);

  • Запоріжжя;

  • Полтaвщина;

  • Черкaщина;

  • Дніпро;

  • Харків;

  • Черкaси/р-н;

  • Вилкове (Одещина);

  • Канів (Черкaщина);

Ізюм/р-н (Хaркiвщина).

Моніторингові канали очікують кількість російських дронів у близько 110 штук.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, чи можливе закінчення війни у результаті перемовин.

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