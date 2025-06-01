Дубль плюс асист: став відомий найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів

Дезіре Дуе / © Associated Press

Реклама

УЄФА назвав найкращого гравця фінального матчу Ліги чемпіонів сезону-2024/25, у якому французький ПСЖ розчавив італійський "Інтер" з рахунком 5:0 .

Ним став 19-річний атакувальний півзахисник парижан Дезіре Дуе.

У вирішальному поєдинку найпрестижнішого клубного євротурніру, який відбувся на "Альянц Арені" в Мюнхені, Дуе відзначився трьома результативними діями – двома голами та асистом.

Реклама

Дезіре взяв участь у перших трьох забитих м'ячах своєї команди. На 12-й хвилині він зробив гольову передачу на Ашрафа Хакімі. А потім сам оформив дубль, відзначившись точними ударами на 20-й і 63-й хвилинах.

ПСЖ уперше в історії виграв Лігу чемпіонів, взявши участь у своєму другому фіналі. 2020 року парижани зупинилися за крок від трофею, поступившись у вирішальному матчі "Баварії".

Команда Луїса Енріке здобула перший у клубній історії требл. Цього сезону парижани також виграли чемпіонат і Кубок Франції.