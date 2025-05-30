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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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67
Час на прочитання
1 хв

ПСЖ – Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж вирішального поєдинку найпрестижнішого євротурніру.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ПСЖ – "Інтер"

ПСЖ – "Інтер" / © Associated Press

У суботу, 31 травня, французький ПСЖ та італійський "Інтер" зійдуться у фінальному матчі Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Вирішальний поєдинок найпрестижнішого клубного євротурніру відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

На стадії півфіналу ПСЖ пройшов лондонський "Арсенал" (1:0, 2:1), а "Інтер" в екстратаймах здолав "Барселону" (3:3, 4:3).

Для ПСЖ це буде другий фінал Ліги чемпіонів в історії. 2020 року парижани зупинилися за крок від трофею, поступившись у вирішальному матчі "Баварії".

"Інтер" усьоме зіграє у фіналі Ліги чемпіонів (раніше – Кубка європейських чемпіонів). "Нерадзуррі" тричі вигравали турнір (1964, 1965, 2010) та стільки ж разів програвали у фінальних матчах (1967, 1972, 2023).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ – "Інтер".

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