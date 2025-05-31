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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
382
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1 хв

На Харківщині підлітки напали на школяра: чим все закінчилось

Наразі встановлюються всі обставини події.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Дитина

Дитина

На Харківщині група неповнолітніх напала на 11-річного хлопчика та завдала йому тілесних ушкоджень. Інцидент стався 30 травня, а до поліції прийшла його 28-річна мати.

Про це повідомили в поліції регіону.

Зі слів жінки, її син став жертвою групового нападу підлітків, внаслідок чого отримав травми. Наразі правоохоронці з’ясовують усі деталі та обставини події.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження.

За чинним законодавством, особи віком до 14 років не несуть кримінальної відповідальності, однак у випадку, якщо винними виявляться підлітки старші, їм може загрожувати покарання відповідно до статті.

Нагадаємо, у суботу, 31 травня, у Харкові невідомий чоловік у військовій формі відкрив стрілянину в житловому районі міста.

На опублікованих кадрах видно, що чоловік поводиться неадекватно, розмахуючи автоматом. На спині у нього військовий наплічник. За словами свідків, також пролунав вибух.

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