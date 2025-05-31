На Харківщині підлітки напали на школяра: чим все закінчилось

Дитина

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На Харківщині група неповнолітніх напала на 11-річного хлопчика та завдала йому тілесних ушкоджень. Інцидент стався 30 травня, а до поліції прийшла його 28-річна мати.

Про це повідомили в поліції регіону.

Зі слів жінки, її син став жертвою групового нападу підлітків, внаслідок чого отримав травми. Наразі правоохоронці з’ясовують усі деталі та обставини події.

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За фактом нападу відкрито кримінальне провадження.

За чинним законодавством, особи віком до 14 років не несуть кримінальної відповідальності, однак у випадку, якщо винними виявляться підлітки старші, їм може загрожувати покарання відповідно до статті.

Нагадаємо, у суботу, 31 травня, у Харкові невідомий чоловік у військовій формі відкрив стрілянину в житловому районі міста.

На опублікованих кадрах видно, що чоловік поводиться неадекватно, розмахуючи автоматом. На спині у нього військовий наплічник. За словами свідків, також пролунав вибух.

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