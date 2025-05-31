- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 350
- Час на прочитання
- 1 хв
Стрілянина в Харкові: поліція повідомила подробиці про стрільця
За інформацією поліцейських, втікачеві з військової частини 43 роки.
Стрілянину з автомата у житловому районі міста Харкова у суботу, 31 травня, влаштував військовослужбовець, який самовільно залишив частину.
Про це повідомили у поліції Харківської області в коментарі «Суспільному».
За інформацією поліцейських, втікачеві з військової частини 43 роки. Коли саме він пішов у СЗЧ не уточнюють.
Раніше у місцевих Telegram-каналах опублікували відео, на якому чоловік у військовій формі та з наплічником поводиться неадекватно, розмахуючи автоматом.
Очевидці повідомили, що невідомий стріляв у повітря з автоматичної зброї поблизу житлового будинку на проспекті Перемоги.
На місце події прибули поліцейські та спецпризначенці, які затримали втікача.
У поліції додали, що поепердня інформація про вибух гранати на місці інциденту не підтвердилася.
Нагадаємо, раніше у Харкові чоловік влаштував стрілянину з вікна автомобіля. Відео, на якому видно, як він робить постріл у повітря, з’явилося соціальних мережах.