Стрілянина в Харкові: поліція повідомила подробиці про стрільця

Військовий у СЗЧ влаштував стрілянину в Харкові

Реклама

Стрілянину з автомата у житловому районі міста Харкова у суботу, 31 травня, влаштував військовослужбовець, який самовільно залишив частину.

Про це повідомили у поліції Харківської області в коментарі «Суспільному».

За інформацією поліцейських, втікачеві з військової частини 43 роки. Коли саме він пішов у СЗЧ не уточнюють.

Реклама

Раніше у місцевих Telegram-каналах опублікували відео, на якому чоловік у військовій формі та з наплічником поводиться неадекватно, розмахуючи автоматом.

Очевидці повідомили, що невідомий стріляв у повітря з автоматичної зброї поблизу житлового будинку на проспекті Перемоги.

На місце події прибули поліцейські та спецпризначенці, які затримали втікача.

У поліції додали, що поепердня інформація про вибух гранати на місці інциденту не підтвердилася.

Реклама

Нагадаємо, раніше у Харкові чоловік влаштував стрілянину з вікна автомобіля. Відео, на якому видно, як він робить постріл у повітря, з’явилося соціальних мережах.