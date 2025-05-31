Стрельба в Харькове: полиция сообщила подробности о стрелке

Военный в СЗЧ устроил стрельбу в Харькове

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Стрельбу из автомата в жилом районе города Харькова в субботу, 31 мая, устроил военнослужащий, самовольно покинувший часть.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области в комментарии «Суспільному»

По информации полицейских, беглецу из воинской части 43 года. Когда именно он ушел в СЗЧ не уточняют.

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Ранее в местных Telegram-каналах опубликовали видео, на котором мужчина в военной форме и с рюкзаком ведет себя неадекватно, размахивая автоматом.

Очевидцы сообщили, что неизвестный стрелял в воздух из автоматического оружия вблизи жилого дома на проспекте Победы.

На место происшествия прибыли полицейские и спецназовцы, которые задержали беглеца.

В полиции добавили, что попердня информация о взрыве гранаты на месте инцидента не подтвердилась.

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Напомним, ранее в Харькове мужчина устроил стрельбу из окна автомобиля. Видео, на котором видно, как он делает выстрел в воздух, появилось социальных сетях.