В ВСУ проверяют работу ТЦК: кого наказали

ТЦК / © ТСН.ua

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С мая Командование Сухопутных войск ВСУ ввело практику регулярной публичной отчетности о деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Этот шаг — ответ на информационные атаки и недоверие, распространенное российской пропагандой.

Об этом они сообщили в Telegram-канале.

Впервые обнародованы результаты проверок за май, охватывающих деятельность ТЦК во всех оперативных командованиях: «Север», «Юг», «Запад» и «Восток». Всего было зафиксировано 263 сообщения о возможных нарушениях, из которых только 11% подтвердились.

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«В мае 89% инцидентов — это фейки, преувеличения, манипуляции или умышленные вбросы в пределах враждебных ИПСО», — отмечают в командовании Реальными оказались только 30 случаев, в результате чего:

4 человек отстранены от обязанностей;

2 уволены с должностей;

11 привлечены к дисциплинарной ответственности;

продолжается 27 служебных расследований.

Следует отметить, что по частным случаям может проводиться несколько проверок одновременно.

Командование отметило важность строгого соблюдения Закона всеми должностными лицами ТЦК.

Напомним, по информации ОК «Север», в течение мая зафиксировали информацию о 68 инцидентах с участием военных ТЦК и СП. Большинство сообщений носят манипулятивный характер.

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В ОК заявили, что контроль над действиями военнослужащих ТЦК продолжается непрерывно, а информация о возможных нарушениях тщательно проверяется.