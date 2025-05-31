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- Украина
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В ВСУ проверяют работу ТЦК: кого наказали
Военное руководство призывает медиа и граждан тщательно проверять источники информации, чтобы не стать инструментом дезинформационной кампании РФ, направленной на подрыв мобилизационных процессов в Украине.
С мая Командование Сухопутных войск ВСУ ввело практику регулярной публичной отчетности о деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Этот шаг — ответ на информационные атаки и недоверие, распространенное российской пропагандой.
Об этом они сообщили в Telegram-канале.
Впервые обнародованы результаты проверок за май, охватывающих деятельность ТЦК во всех оперативных командованиях: «Север», «Юг», «Запад» и «Восток». Всего было зафиксировано 263 сообщения о возможных нарушениях, из которых только 11% подтвердились.
«В мае 89% инцидентов — это фейки, преувеличения, манипуляции или умышленные вбросы в пределах враждебных ИПСО», — отмечают в командовании Реальными оказались только 30 случаев, в результате чего:
4 человек отстранены от обязанностей;
2 уволены с должностей;
11 привлечены к дисциплинарной ответственности;
продолжается 27 служебных расследований.
Следует отметить, что по частным случаям может проводиться несколько проверок одновременно.
Командование отметило важность строгого соблюдения Закона всеми должностными лицами ТЦК.
Напомним, по информации ОК «Север», в течение мая зафиксировали информацию о 68 инцидентах с участием военных ТЦК и СП. Большинство сообщений носят манипулятивный характер.
В ОК заявили, что контроль над действиями военнослужащих ТЦК продолжается непрерывно, а информация о возможных нарушениях тщательно проверяется.