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- Украина
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Является ли грехом "сдавать" родственников в ТЦК: священник ПЦУ ответил
Одиозный священник ПЦУ объяснил, почему не грех «сдать» в ТЦК, например, тестя.
Священник ПЦУ с Тернопольщины Алексей Филюк заявил, что «сдать» тестя в ТЦК не является грехом.
Об этом одиозный священнослужитель рассказал в соцсетях.
По его мнению, «греха не будет», если о плохом тесте рассказать военкомату.
«Ну если уж очень «вредный» и не имеет противопоказаний по здоровью, крепкий, здоровый, а наносит вред дома, пьет, мучает тещу, мучает детей, то не будет грехом сдать его в ТЦК. Я так полагаю. Если нет маленьких детей на попечении, не инвалид, то можно… Если делает дома вред, то можно… Все-таки Украину нужно защищать», — заявил Филюк.
По его словам, если человек наносит вред окружающим, «то надо как-то его образумить». «В тюрьму сажать не надо, в подвал не надо, а в ТЦК — нормально», — подытожил блогер.
Напомним, что Алексей Филюк — священник-блогер Тернопольской епархии ПЦУ. Он общается с паствой в соцсетях: он есть на Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Филюк публикует короткие видео, в которых отвечает на вопросы подписчиков — иногда довольно курьезные и смешные.
Ранее Алексей Филюк ответил, является ли кремация грехом.