ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2203
Время на прочтение
1 мин

Является ли грехом "сдавать" родственников в ТЦК: священник ПЦУ ответил

Одиозный священник ПЦУ объяснил, почему не грех «сдать» в ТЦК, например, тестя.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Алексей Филюк

Алексей Филюк

Священник ПЦУ с Тернопольщины Алексей Филюк заявил, что «сдать» тестя в ТЦК не является грехом.

Об этом одиозный священнослужитель рассказал в соцсетях.

По его мнению, «греха не будет», если о плохом тесте рассказать военкомату.

«Ну если уж очень «вредный» и не имеет противопоказаний по здоровью, крепкий, здоровый, а наносит вред дома, пьет, мучает тещу, мучает детей, то не будет грехом сдать его в ТЦК. Я так полагаю. Если нет маленьких детей на попечении, не инвалид, то можно… Если делает дома вред, то можно… Все-таки Украину нужно защищать», — заявил Филюк.

По его словам, если человек наносит вред окружающим, «то надо как-то его образумить». «В тюрьму сажать не надо, в подвал не надо, а в ТЦК — нормально», — подытожил блогер.

Напомним, что Алексей Филюк — священник-блогер Тернопольской епархии ПЦУ. Он общается с паствой в соцсетях: он есть на Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Филюк публикует короткие видео, в которых отвечает на вопросы подписчиков — иногда довольно курьезные и смешные.

Ранее Алексей Филюк ответил, является ли кремация грехом.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie