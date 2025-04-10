Является ли кремация грехом: мнение священника

Могила. / © pixabay.com

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Является ли кремация грехом? Христианская церковь не осуждает процесс сожжения мертвых и не считает грехом.

Об этом рассказал священник Алексей Филюк.

"Земля есть сы, и земля в землю уйдет. Мы, люди, из праха земного взяты. Кремация не является грехом. Если бы было грехом, то людей не сжигали бы", - отмечает он.

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Заметим, что в Священном Писании нет упоминаний о том, что телосожжение есть нечто греховное. Напротив, в Книгах Царств упоминаются сожжения человеческих трупов или их останков.

Напомним, ранее Алексей Филюк рассказал, нужно ли завешивать зеркала в доме после смерти родных. Это принято делать, потому что, мол, душа человека якобы может "застрять" в них или "заблудиться".