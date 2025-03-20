Чего лучше не говорить во время исповеди: священник рассказал

Священник рассказал, что лучше не говорить во время исповеди.

Польский католический священник Адам Шустак рассказал, чего лучше не говорить во время исповеди. Он подчеркнул, что соблазн – это не грех, а верующим лучше не рассказывать о сложных жизненных ситуациях.

Об этом пишет wprost.pl.

Священник подчеркнул, что во время исповеди человеку не стоит говорить о том, чего он не сделал, потому что это только соблазны. Он добавил, что не следует исповедоваться в чужих грехах, равно как и в эмоциях.

"Нужно различать эмоции и поступок, вытекающий из эмоций. Искушения не являются грехом. Грехом является лишь поддание искушению", – объяснил Адам Шустак.

Он также отметил, что верующим во время исповеди можно не рассказывать о сложных жизненных ситуациях.

"Мы не исповедуемся, например, о том, что у вас что-то не состоит в браке, что вам тяжело на работе, что кто-то умер и вы скучаете по этому поводу", – сказал отец.

Адам Шустак добавил, что во время 80% исповедей, особенно от пожилых людей, он слышит, что кто-то отвлекся во время молитвы, но если отвлечение происходит сознательно – это не грех.

Он также подчеркнул, что не следует исповедоваться из-за отсутствия на Службе Божией в воскресенье, если обстоятельства реально не позволяли этого сделать, а также в грехах, исповедуемых на предыдущих исповедях.

Ранее ТСН.ua писал, как правильно идти к исповеди.

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