Чого краще не говорити під час сповіді: священник розповів

Священник розповів, про що краще не говорити під час сповіді.

Польський католицький священник Адам Шустак розповів, чого краще не говорити під час сповіді. Він наголосив, що спокуса – це не гріх, а вірянам краще не розповідати про складні життєві ситуації.

Про це пише wprost.pl.

Священник наголосив, що під час сповіді людині не варто говорити про те, чого вона не зробила, бо це лише спокуси. Він додав, що не слід сповідатися в чужих гріхах, так само як і в емоціях.

"Потрібно розрізняти емоції і вчинок, який випливає з емоцій. Спокуси не є гріхом. Гріхом є лише піддавання спокусі", – пояснив Адам Шустак.

Він також зазначив, що вірянам під час сповіді можна не розповідати про складні життєві ситуації.

"Ми не сповідаємося, наприклад, про те, що у вас щось не складається у шлюбі, що вам важко на роботі, що хтось помер і ви сумуєте з цього приводу", – сказав отець.

Адам Шустак додав, що під час 80% сповідей, особливо від людей похилого віку, він чує, що хтось відволікся під час молитви, але якщо відволікання відбувається свідомо - це не є гріхом.

Він також наголосив, що не слід сповідатися через відсутність на Службі Божій у неділю, якщо обставини реально не дозволяли цього зробити, а також у гріхах, які були висповідані на попередніх сповідях.

Раніше ТСН.ua писав, як правильно йти до сповіді.

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