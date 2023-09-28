Як правильно йти до сповіді: що треба робити і розповідати

На сповіді слід називати лише власні гріхи, а не переповідати життєві історії про всю рідню, сусідів і знайомих.

Щоб правильно пройти таїнство сповіді, слід підготуватися до цього за декілька днів: згадати скоєні від останньої сповіді гріхи та примиритися із близькими. Слід прийти до храму та звернутися до священника з проханням про сповідь.

Як правильно сповідатися – читайте на ТСН.ua.

Відповідно до православної віри, таїнство сповіді або покаяння відбувається через священника і завдяки силі Святого Духа відбувається розрішення (прощення) всіх свідомих гріхів, які скоїла людина після свого хрещення. Священнослужителі мають право відпускати гріхи. Вони є лише свідками на сповіді, а не суддями. Через сповідь людина розпочинає нове життя, змінює життєві орієнтири, отримує силу робити добрі справи.

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Християнин може йти до сповіді після досягнення семирічного віку і робити це протягом усього життя.

Як правильно йти до сповіді

Якщо ви вперше вирушаєте на сповідь, то треба пригадати та розповісти священнику усі свої гріхи, які пам'ятаєте від самого дитинства. Після сповіді бажано приступити до причастя, але для цього треба взяти дозвіл від священника, який приймав сповідь. Якщо ви плануєте причащатися, треба додатково прочитати необхідні молитви та дотримуватися посту.

За кілька днів до сповіді треба згадати всі скоєні від останнього покаяння гріхи та попросити вибачення у близьких. Прийшовши до церкви, скажіть священнику, що хочете посповідуватися. Вам покажуть місце, де відбуватиметься сповідь, і туди прийде священник. Він поставить вам кілька запитань, щоб з’ясувати, чи немає перешкод для сповіді.

Віряни в церкві / Фото: Pexels

Після цього священнослужитель читає передсповідні молитви, нагадує вам про щирість на сповіді. Потім треба підійти до столика, на якому лежить хрест і святе Євангеліє, тричі перехреститися та поцілувати хрест з Євангелієм. Також можна покласти праву руку на Євангеліє і назвати своє ім'я, дане під час хрещення.

Що казати на сповіді

Після цього священник починає слухати вашу сповідь. Розпочати її варто з визнання того, що ви є грішними перед Богом та просите його про відпущення гріхів. Спершу називайте важкі смертні гріхи і переходьте до повсякденних.

Не описуйте свої гріхи детально до дрібниць, але називайте їх простими словами. Не треба намагатися використовувати церковну лексику. Наприклад, якщо йдеться про гріхи проти ближнього, можна сказати про зневагу людьми, осуд і обговорення недоліків близьких, про неправду з вашого боку, заздрість. Якщо треба сказати про зраду чи сексуальні збочення – можна назвати це назвати перелюбом (або прямо – зрадою) та блудними гріхами.

Говорити на сповіді треба тільки про власні гріхи, а не переповідати життєві історії про всю рідню, сусідів і знайомих.

Після завершення сповіді священник кладе єпитрахиль на вашу голову та читає розрішальну молитву, творячи рукою хресне знамення (хрест у повітрі), після чого знімає єпитрахиль з вашої голови. Далі ви маєте перехреститися та поцілувати хрест із Євангелієм. Після цього треба попросити у священника благословення на причастя.

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