Как правильно исповедоваться: что нужно делать и рассказывать

На исповеди следует называть только собственные грехи, а не пересказывать жизненные истории обо всей родне, соседях и знакомых.

Чтобы правильно пройти таинство исповеди, следует подготовиться к этому за несколько дней: вспомнить совершенные с последней исповеди грехи и примириться с близкими. Следует прийти в храм и обратиться к священнику с просьбой об исповеди.

Как правильно исповедоваться – читайте на ТСН.ua.

Согласно православной вере, таинство исповеди или покаяния совершается через священника и благодаря силе Святого Духа происходит разрешение (прощение) всех сознательных грехов, совершенных человеком после своего крещения. Священнослужители имеют право отпускать грехи. Они только свидетели на исповеди, а не судьи. Через исповедь человек начинает новую жизнь, меняет жизненные ориентиры, получает силу делать добрые дела.

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Христианин может идти на исповедь по достижении семи лет и делать это на протяжении всей жизни.

Как правильно идти на исповедь

Если вы впервые отправляетесь на исповедь, нужно вспомнить и рассказать священнику все свои грехи, которые помните с самого детства. После исповеди желательно приступить к причастию, но для этого нужно взять разрешение от принимавшего исповедь священника. Если вы планируете причащаться, нужно дополнительно прочитать необходимые молитвы и соблюдать пост.

За несколько дней до исповеди нужно вспомнить все совершенные с последнего покаяния грехи и попросить прощение у близких. Придя в церковь, скажите священнику, что хотите исповедоваться. Вам покажут место, где будет исповедь, и туда придет священник. Он задаст вам несколько вопросов, чтобы выяснить, нет ли препятствий для исповеди.

Верующие в церкви / Фото: Pexels

После этого священнослужитель читает предисповедные молитвы, напоминает вам об искренности на исповеди. Затем нужно подойти к столику, на котором лежит крест и святое Евангелие, трижды перекреститься и поцеловать крест с Евангелием. Также можно положить правую руку на Евангелие и назвать свое имя, данное во время крещения.

Что говорить на исповеди

После этого священник начинает слушать вашу исповедь. Начать ее следует с признания того, что вы грешны перед Богом и просите его об отпущении грехов. Сначала называйте тяжкие смертные грехи и переходите к обыденным.

Не описывайте свои грехи подробно до мелочей, но называйте их простыми словами. Не нужно пытаться использовать церковную лексику. Например, если речь идет о грехах против ближнего, можно сказать о пренебрежении людьми, осуждении и обсуждении недостатков близких, о лжи с вашей стороны, зависти. Если нужно сказать об измене или сексуальных извращениях – можно назвать это прелюбодеянием (или прямо – изменой) и блудными грехами.

Говорить на исповеди нужно только о собственных грехах, а не пересказывать жизненные истории обо всей родне, соседях и знакомых.

По завершении исповеди священник кладет епитрахиль на вашу голову и читает разрешательную молитву, совершая рукой крестное знамение (крест в воздухе), после чего снимает епитрахиль с вашей головы. Далее вы должны перекреститься и поцеловать крест с Евангелием. После этого следует попросить у священника благословения на причастие.

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